Der Ladeplattformanbieter Virta und das Energieunternehmen Voltalis haben eine Partnerschaft geschlossen, um das intelligente Laden von E-Autos voranzubringen. In einer ersten Pilotphase in Finnland und Schweden soll gezeigt werden, wie gesteuerte Ladevorgänge die Netzstabilität verbessern und Kosten senken können. Intelligentes und datengestütztes Laden ist laut Virta unerlässlich geworden, um Netzbetreiber, Flottenmanager oder auch Immobilieneigentümer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
