Volkswagen prüft den Export in China entwickelter Autos, um global wettbewerbsfähig zu bleiben. Kostenvorteile und neue Plattform-Kompetenz stärken diese Strategie. Die Aktie fällt am Dienstag leicht ins Minus.Wie ein Manager am Dienstag mitteilte, plant Volkswagen, in China entwickelte und hergestellte Autos in weitere ausländische Märkte zu exportieren. Ziel dabei ist es, das wachsende Know-how im Bereich chinesischer Technologien heranzuziehen, um im Ausland mit chinesischen Konkurrenten Schritt halten zu können. Thomas Ulbrich, Chief Technology Officer der Volkswagen Group China, kommunizierte, dass das Unternehmen derzeit prüfe, welche anderen in China hergestellten Produkte für andere …

