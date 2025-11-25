HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, gab heute bekannt, dass es eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Amazon Web Services (AWS) unterzeichnet hat, um Innovationen in der Finanzdienstleistungsbranche durch autonome, KI-gestützte Lösungen voranzutreiben.

Die Zusammenarbeit vereint das fundierte Fachwissen von HCLTech und AWS, um transformative Ergebnisse für Finanzdienstleistungsunternehmen zu erzielen.

"Wir wissen, dass die digitale Transformation von strategischer Bedeutung ist und dass derzeit ein vertrauenswürdiger Partner benötigt wird, der den gesamten Transformationszyklus begleitet", so Srinivasan Seshadri, Chief Growth Officer und Global Head of Financial Services bei HCLTech. "Finanzinstitute stehen unter zunehmendem Druck, ihre Systeme zu modernisieren, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten und Nachhaltigkeitsanforderungen zu erfüllen. Viele haben mit veralteter Infrastruktur, isolierten Daten und komplexen regulatorischen Anforderungen zu kämpfen. Unsere Zusammenarbeit mit AWS begegnet diesen Herausforderungen, indem sie bewährte Lösungen und Fachwissen speziell für die Finanzdienstleistungsbranche bereitstellt und den Übergang zu einer autonomen Zukunft beschleunigt."

HCLTech wird eine Reihe vorgefertigter, branchenkonformer Lösungen auf den Markt bringen, die darauf abzielen, Kontaktzentren zu modernisieren, die digitale Interaktion zu verbessern und Kernplattformen in den Bereichen Bankwesen, Vermögensverwaltung und Versicherungen zu optimieren. HCLTech wird institutionellen Kunden strategische Beratung anbieten, wobei neue Lösungen im Bereich Vermögensverwaltung und Bankwesen auf AWS basieren werden und damit sein Engagement für die Bereitstellung autonomer Finanzdienstleistungen in großem Maßstab bekräftigen.

Vikram Dewan, CIO bei Jefferies, kommentierte die Beziehung zu HCLTech und AWS wie folgt: "Unsere Zusammenarbeit mit HCLTech und AWS sorgt für ein neues Maß an Agilität und Innovation und hilft uns, zentrale Finanzplattformen zu modernisieren und das volle Potenzial von Cloud und KI für unser Geschäft auszuschöpfen.

"Diese strategische Zusammenarbeit kombiniert die umfassende Finanzdienstleistungskompetenz und die skalierbare Cloud-Infrastruktur von AWS mit dem beratenden Ansatz und den flexiblen Bereitstellungsmodellen von HCLTech, um unseren Kunden zu helfen, ihre digitale Modernisierung zu beschleunigen", sagte Scott Mullins, Managing Director of Worldwide Financial Services bei AWS. "Gemeinsam ermöglichen wir Finanzinstituten, Innovationen voranzutreiben und das Kundenerlebnis zu verbessern, während wir gleichzeitig die Sicherheits- und Compliance-Standards einhalten, die im Finanzdienstleistungssektor erforderlich sind."

Diese Zusammenarbeit baut auf der langjährigen Beziehung zwischen HCLTech und AWS auf, um Finanzinstituten bei der Modernisierung ihrer Kernsysteme und der Verbesserung des Kundenerlebnisses durch KI-gestützte Lösungen zu helfen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251125768380/de/

Contacts:

Wenden Sie sich für weitere Informationen an:

HCLTech

Nitin Shukla, Indien

nitin-shukla@hcltech.com

Meredith Bucaro, Nord- und Südamerika

meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial, EMEA

elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin, APAC

james.galvin@hcltech.com