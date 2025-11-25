EQS-News: Chery Automobile Co., Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Cherys erster transformierbarer 7-Sitzer-SUV debütiert in Indonesien und bietet eine neue Lösung für die Familienmobilität



25.11.2025 / 16:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



JAKARTA, Indonesien, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 24. November 2025 um 13:00 Uhr Ortszeit stellte Chery auf der GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) stolz den weltweit ersten wandelbaren Mehrzweck-SUV "Chery X" vor. An der Veranstaltung nahmen Zhou Dinghua, Executive Deputy General Manager von Chery International, sowie Vertreter von 100 führenden indonesischen Medien, darunter Kompas und Detik, teil. Gemeinsam erlebten sie eine Einführungsveranstaltung, die von Innovation und bahnbrechenden Visionen geprägt war. Der wandlungsfähige Mehrzweck-SUV hatte einen beeindruckenden Auftritt im Zentrum eines hochgradig immersiven Veranstaltungsortes. Sein kühnes Außendesign - mit dem "tiger roar"-Frontgrill, den "tiger eye"-Rückleuchten und den drei parallelen "claw mark"-Charakterlinien - vermittelte eine kraftvolle Präsenz, während sein äußerst anpassungsfähiges Innenraumlayout beim Publikum sofort Begeisterung auslöste. Diese innovative Markteinführung verdeutlichte nicht nur das Kernkonzept des Produkts, die Grenzen der Szene zu sprengen", sondern ermöglichte es den Nutzern auch, die zukunftsweisende Vision der Marke für die Zukunft der Mobilität hautnah zu erleben. Es wurde entwickelt, um die zentrale Herausforderung "eine Person, mehrere Rollen - ein Fahrzeug, mehrere Verwendungszwecke" zu bewältigen, und nutzt seine transformativen Fähigkeiten, um 99 % aller Familienszenarien nahtlos abzudecken. Mit einer Länge von 4.900 mm und einem Radstand von 2.800 mm bietet das Fahrzeug ein großzügiges Raumangebot. Sein flexibles Layout - mit einer klappbaren zweiten Reihe und einer schnell zu öffnenden dritten Reihe - ermöglicht nahtlose Übergänge zwischen verschiedenen Konfigurationen: einen 7-Sitzer für das tägliche Pendeln, einen luxuriösen 4-Sitzer, ein Wohnmobil und einen offenen Geländewagen. Dank dieser Vielseitigkeit lassen sich unterschiedliche Bedürfnisse mühelos erfüllen. Das neue Modell wurde für die bergige Landschaft und die zahlreichen Wasserwege Indonesiens entwickelt und verfügt über einen vollständig wasserdichten Antriebsstrang - einschließlich Motor, Getriebe, Elektromotoren und Batteriesystem. Mit einer Wattiefe von 700 mm und einer Bodenfreiheit von 220 mm navigiert er souverän durch schlammige Pfade und flache Bäche und bietet zuverlässige Leistung in abwechslungsreichen Landschaften. Mit der Markteinführung des neuen Modells schließt Chery eine entscheidende Lücke im Segment der Multiform-SUVs in Indonesien und ergänzt das bestehende Produktportfolio zu einer umfassenden Produktmatrix, die Familien-, Offroad- und individuelle Nutzungsszenarien abdeckt. Mit dem neuen Modell, das nun offiziell vorgestellt wurde, wird Chery die traditionellen Nutzungsgrenzen überschreiten und seine Wettbewerbsposition in der Region stärken. Durch die Bereitstellung intelligenter Mobilitätslösungen, die das Motto " Ein Fahrzeug, endlose Lebensstile" verkörpern, will die Marke Familien in Südostasien und darüber hinaus neue Lebensmöglichkeiten eröffnen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831810/1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cherys-erster-transformierbarer-7-sitzer-suv-debutiert-in-indonesien-und-bietet-eine-neue-losung-fur-die-familienmobilitat-302625830.html



25.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News