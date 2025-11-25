

Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, mit dem Dow Jones. Viele Anleger fragen sich derzeit, ob die Korrektur weitergeht oder ob die Jahresendrallye noch bevorsteht. Deshalb sind jetzt Mutmacher gefragt, und genau die liefert Jörg Scherer im aktuellen Video. Er präsentiert spannende Statistiken zur Performance des Dow Jones in Zwischenwahljahren sowie während der Thanksgiving-Woche. Außerdem analysiert er den Dow Jones aus charttechnischer Sicht und zeigt, worauf Anleger aktuell achten sollten. Schalten Sie gerne ein!



HSBC Daily Trading TV vom 25.11.2025: Dow Jones im Chart-Check: Zwei saisonale Faktoren - zwei Mutmacher!









