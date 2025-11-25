Solana hat die meisten Investoren in den letzten Monaten eines Besseren belehrt. Während Bitcoin-ETFs im November Kapital verloren und Ethereum-Produkte ebenfalls rote Zahlen schrieben, sammelte SOL über Staking-ETFs frische 369 Millionen US$ ein. Diese Entwicklung zeigt eine Verschiebung, die über kurzfristige Kursphantasien hinausgeht. Staking statt Spekulation Trotz heftiger Kursrückschläge bis auf 125 US-Dollar stieg die gestakte Menge von 350 ...

