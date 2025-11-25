Gold und Silber springen wild. Die Federal Reserve warnt vor Risiken, die unter dem Radar laufen. Neue Daten zeigen Schwachstellen im Bankensystem, die Investoren alarmieren sollten.Wenn Gold und Silber an einem einzigen Handelstag mehrere Prozent steigen oder fallen, löst das bei Marktbeobachtern Alarm aus. Edelmetalle gelten als ruhige Absicherung in Krisenzeiten. Eine derart starke Volatilität bedeutet, dass große Marktakteure in kurzer Zeit gewaltige Summen verschieben. Jan Willhöft von Axino Capital erklärt, warum diese Bewegungen fast immer etwas Größeres andeuten. Im Video zeigt er, wie Warnungen der Europäischen Zentralbank vor einem beispiellosen Schock im Bankensystem mit der …