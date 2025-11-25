Die Geschäftszahlen zum abgeschlossenen Geschäftsjahr von EasyJet sind gemischt ausgefallen. Der britische Billigflieger beförderte mehr Passagiere und steigerte auch den Umsatz. Doch mit der Dividende und auch mit dem Ausblick blieb EasyJet hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Das sorgte an der Börse für Moll-Töne - vorübergehend. Der britische Billigflieger EasyJet hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024/25 bei anziehenden Erlösen mehr verdient als im Jahr davor. In den zwölf Monaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
