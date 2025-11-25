Die Geschäftszahlen zum abgeschlossenen Geschäftsjahr von EasyJet sind gemischt ausgefallen. Der britische Billigflieger beförderte mehr Passagiere und steigerte auch den Umsatz. Doch mit der Dividende und auch mit dem Ausblick blieb EasyJet hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Das sorgte an der Börse für Moll-Töne - vorübergehend. Der britische Billigflieger EasyJet hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024/25 bei anziehenden Erlösen mehr verdient als im Jahr davor. In den zwölf Monaten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.