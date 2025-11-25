FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 9. Dezember 2025





MITTWOCH, DEN 26. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen

10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day (zweiter Tag) 10:00 DEU: DERTOUR Group in Deutschland, Jahres-Pk



DEU: Siemens Healthineers, Geschäftsbericht

DEU: SAP Sovereignty Night

+ 18.30 Keynote Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) CHE: Adecco, Capital Markets Day

USA: Deere & Co, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (endgültig) 08:00 NOR: BIP Q3/25

10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 10/25

20:00 USA: Fed, Beige Book



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

09:00 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zum Auskunftsverlangen der EU-Kommission gegen Meta

09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt über tarifliche Mehrarbeitszuschläge, Erfurt

10:00 DEU: Europäische Zentralbank (EZB) stellt Bericht zur Finanzstabilität vor Online-Pressegespräch mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos

10:30 DEU: Konjuktur-Pk des bayerischen Baugewerbes mit dem Präsidenten und Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen (LBB), München

11:00 DEU: Deutsche Bank Kapitalmarktausblick 2026



15:00 DEU: Jahresveranstaltung Strategiedialog Automobilwirtschaft mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Stuttgart

DEU: Ernährungsgipfel 2025 der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie + 18.30 Keynote Bundesernährungsminister Alois Rainer



GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London

DONNERSTAG, DEN 27. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sika AG, Investor Day

FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Industriegewinne 10/25

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 12/25

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 10/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/25

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/25

13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 29/30.10.25



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Hybrid-Symposium von «Börsen-Zeitung» und PwC: «Kreditgeschäft der Zukunft», Frankfurt/M. U.a. mit Christian Gerhardt (Deutsche Bank), Hinrich Holm (Investitionsbank Berlin), Melanie Kehr (KfW) und Eva Wunsch-Weber (Frankfurter Volksbank Rhein/Main)

10:00 DEU: Konsumklima Summit 2025, Berlin



10:30 DEU: Erneut Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht im Streit um Offshore Windpark Butendieck in der Nordsee, Münster

11:00 DEU: Online-Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm, Eltville am Rhein

11:00 DEU: Presse Roundtable der von Poll Immobilien GmbH «Wohneigentum ermöglichen - Neubau und Revitalisierung: Was 2026 geschehen muss», Frankfurt/M.

12:30 DEU: Festakt bei Volkswagen: «Unsere Mitbestimmung wird 80 Jahre», Wolfsburg Festrede von Eva Umlauf und Grußworte von Daniela Cavallo, Oliver Blume, Olaf Lies und Christiane Benner.

18:00 DEU: bankendialog «Leitwährungsdiskussion und Kapitalflüsse - wie können Deutschland und der Euroraum profitieren?», Berlin U.a. mit dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Heiner Herkenhoff

QAT: Geneva International Motor Show (GIMS), Doha



HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen



FREITAG, DEN 28. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

--



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/25

00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/25

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/25

00:50 JPN: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/25

07:00 FIN: BIP Q3/25

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/25

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 10/25

08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q3/25

08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/25

08:00 SWE: BIP Q3/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/25

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/25

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/25

08:45 FRA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/25

09:00 CHE: BIP Q3/25

09:00 CZS: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpriese 11/25 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/25

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/25

10:00 POL: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25 10:00 ITA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche



HINWEIS

USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr





SONNTAG, DEN 30. NOVEMBERTERMINE KONJUNKTUR02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25

MONTAG, DEN 1. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

16:00 CHE: Novartis, Social Impact & Sustainability Annual Investor Event

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Investitionen Q3/25

02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

08:30 HUN: Handelsbilanz 10/25

09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25



DIENSTAG, DEN 2. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Bilfinger, Capital Markets Day

10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Oktober 2025

GBR: British American Tobacco, Pre Close Trading Update 2025 USA: Kfz-Absatz 11/25



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

08:30 HUN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichungh)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/25

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)

12:00 ITA: Erzeugerpreise 10/25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zu BKK Gesundheitsreport 2025 «Vielfalt und gesunde Arbeit»

CHN: Deutsche Handelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor

EUR: PK Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Außenministertreffen am 3. Dezember

EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister



MITTWOCH, DEN 3. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Inditex, 9Monatszahlen

10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung

10:30 DEU: Oberlandesgericht Hamm verhandelt Sammelklage gegen Vodafone GmbH, Hamm 12:00 DEU: Reiseveranstalter Tui präsentiert das Sommerprogramm 2026, Berlin 14:00 CHE: Glencore, Capital Markets Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hugo Boss, Strategie-Update

USA: Snowflake, Q3-Zahlen

USA: Salesforce, Q3-Zahlen

USA: Macy's, Q3-Zahlen

DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen im Vormonat, Flensburg

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 11/25

08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/25

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 11/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 11/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/25

14:14 USA: ADP Beschäftigung 11/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 9/25

15:45 USA: S&P Global Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services 11/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 10/25



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW): «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2025», Frankfurt/M.

11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschland (VÖB) Kapitalmarktprognose

11:00 DEU: VDIK-Jahrespressekonferenz (online) mit Imelda Labbé und Jan-Hendrik Hülsmann

BEL: Nato-Außenministertreffen, Brüssel



DONNERSTAG, DEN 4. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (10.00 Uhr Pk)

13:30 SWE: Electrolux (Capital Markets Day)



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Rio Tinto, Capital Markets Day

USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen

USA: Comcast, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)

09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 11/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/25

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 10/25



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Energietag des Weltenergierat Deutschland e.V. «Everything in Transition - Wohin steuert die globale Energiepolitik?», Berlin

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Alnatura 2025 zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie zu aktuellen Themen und Plänen für das laufende Geschäftsjahr, Darmstadt

AUT: Jährliches Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europe (OSZE), Wien

BEL: Treffen der EU-Verkehrsminister, Brüssel



FREITAG, DEN 5. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 CHE: Swiss Re, Investor Day

17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung



GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/25

08:00 NOR: Industrieproduktion 10/25

08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: Industrieproduktion 10/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 10/25

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 11/25

09:00 ESP: Industrieproduktion 10/25

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/25

11:00 EUR: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/25

11:00 EUR: Haushaltskonsum Q3/25

11:00 EUR: Beschäftigung Q3/25 (endgültig)

11:00 GRC: BIP Q3/25

16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (vorab) 21:00 USA: Konsumentenkredite 10/25



EUR: S&P Rating Deutschland



MONTAG, DEN 8. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen



GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 11/25

CHN: Im- und Exporte 11/25

00:50 JPN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/25

00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 10/25

10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 12/25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Digitale Konferenz «IT-Aufsicht im Finanzsektor» der Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt am Main

10:00 DEU: Online-Debatte zum Thema «Offshore-Wind-Agenda der Küstenländer - was 2026 gelingen muss» - geplant mit den Umweltministern der Nordländer, Hamburg

13:30 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg

BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

BEL: Treffen der Innen- und Justizminister der EU, Brüssel

DIENSTAG, DEN 9. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: British American Tobacco, Jahresumsatz

10:00 DEU: Jahres-Pk Maschinenbauverband VDMA, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Thyssenkrupp, Bilanz-Pk, Essen

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 11/25

18:30 GBR: Anglo American, außerordentliche Hauptversammlung 22:30 USA: GE Vernova, Investor Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Home Depot (Investor Day)



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

08:00 DEU: Handelsbilanz 10/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 11/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 11/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Cyber Defence Conference 2025, Bonn



14:30 DEU: Tag der Metall- und Elektro-Industrie «Soziale Marktwirtschaft - Von der Krise zur Reform» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz, SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf und FDP-Bundesvorsitzenden Christian Dürr, Berlin

18:30 DEU: Bankendialog «Künstliche Intelligenz im Finanzsektor - zwischen Regulierung und Realität» Bundesverband deutscher Banken e.V., Frankfurt/M.



