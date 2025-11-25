Enercity hat in Hannover den 1.000. eigenen öffentlichen Ladepunkt in Betrieb genommen. Insgesamt betreibt der Versorger nun 888 AC-Ladepunkte und 112 DC-Schnellladepunkte. Bis Ende 2026 soll das innerstädtische Netz auf rund 1.300 Ladepunkte anwachsen. Bereits seit 2010 baut Enercity Ladeinfrastruktur in Hannover auf, "zunächst sogar mit kostenlosem Ladestrom für die E-Mobility-Pioniere". Die seit 2018 aufgebauten Ladepunkte sind Teil einer Konzessionsvereinbarung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
