Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 25 novembre/November 2025) - The common shares of Encore Technologies Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Encore Technologies Corp. builds and invests in technology ventures that advance intelligent infrastructure, energy systems, and data-driven operations. Leveraging automation, advanced sensing, intelligent devices, and real-time analytics, the Company develops platforms that improve the efficiency, safety, and sustainability of real-world systems. Encore continues to evaluate opportunities to acquire or develop complementary technologies that strengthen monitoring, remote data capture, and connected operations in the built environment.

_________________________________

Les actions ordinaires de Encore Technologies Corp. ont été approuvées pour leur inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Encore Technologies Corp. conçoit et investit dans des entreprises technologiques qui font progresser les infrastructures intelligentes, les systèmes énergétiques et les opérations basées sur les données. En s'appuyant sur l'automatisation, la détection avancée, les dispositifs intelligents et l'analyse en temps réel, la société développe des plateformes qui améliorent l'efficacité, la sécurité et la durabilité des systèmes existants. Encore continue d'évaluer les opportunités d'acquisition ou de développement de technologies complémentaires qui renforcent la surveillance, la collecte de données à distance et les opérations connectées dans le secteur du bâtiment.

Issuer/Émetteur : Encore Technologies Corp. Security Type/Titre : Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : ENCR NV Issuer/Émetteur non Émergent : No/Non Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 24 780 950 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 402 500 CSE Sector/Catégorie : Technology/Technologies CUSIP : 29257L 10 2 ISIN : CA 29257L 10 2 2 Boardlot/Quotité : 500 IPO Price/Prix : $0.15/0,15$ Agent : Leede Financial Inc. Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription : Le 26 NOV 2025 Trading Date/Date de negociation : Le 28 NOV 2025 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : Le 31 janvier/January Transfer Agent/Agent des transferts : Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for ENCR. Please email: Trading@theCSE.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)