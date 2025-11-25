© Foto: Michael Conroy - AP

Eigentlich war vereinbart worden, dass China die US-amerikanische Sojaernte übernimmt. Da zunächst nur drei Prozent der angekündigten Menge gekauft worden waren, erhitzte die Gemüter."Die chinesischen Käufe amerikanischer Sojabohnen verlaufen planmäßig", sagte US-Finanzminister Scott Bessent am Dienstag unter Verweis auf eine Vereinbarung, wonach Peking in den nächsten dreieinhalb Jahren 87,5 Millionen Tonnen des US-Produkts erwerben soll. Die USA und China werden laut Bessent immer natürliche Rivalen bleiben, doch die Beziehung zwischen den beiden Ländern befinde sich derzeit in einer guten Verfassung, sagte er aktuell gegenüber CNBC. Am Montag …