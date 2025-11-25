Die Aktie von AMD steht unter Druck. Berichte über mögliche Milliardeninvestitionen von Google in eigene Chips treffen auf positive Nachrichten aus AMDs KI-Geschäft. Der Markt reagiert uneinheitlich.Google baut Druck auf Laut Medienberichten plant Google die Produktion von rund 1 Million eigener Chips. Ziel ist es, unabhängiger von Zulieferern wie AMD und Nvidia zu werden. Diese Entwicklung trifft AMD zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.