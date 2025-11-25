EQS-Ad-hoc: Flughafen Wien AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognoseänderung

Flughafen Wien AG: Projekt 3. Piste wird nicht weitergeführt



25.11.2025 / 17:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Adhoc: Flughafen Wien AG / Strategische Unternehmensentscheidung Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR 25.11.2025 Projekt 3. Piste wird nicht weitergeführt Nach eingehender Analyse aller relevanten Entscheidungsfaktoren hat der Vorstand der Flughafen Wien AG heute beschlossen, das geplante Projekt 3. Piste nicht weiter zu verfolgen. Ungeachtet dessen kann der Flughafen Wien mit den geplanten Ausbauten der Terminalkapazität und dem bestehenden 2-Pisten-System auch in Zukunft weiter wachsen und bis zu 52 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen. Die getroffene Entscheidung führt dazu, dass die von 2018 bis 2020 angefallenen Zahlungen aus dem Mediationsvertrag an den Umweltfonds und an Anrainergemeinden, die auf das Pistenprojekt aktiviert wurden, mit € 55,9 Mio. in der Bilanz 2025 nicht liquiditätswirksam wertzuberichtigen sind. Aus diesem Grund ändert die Flughafen Wien AG auch ihre Guidance für das Nettoergebnis vor Minderheiten 2025 auf rund € 210 Mio. (bisher rund € 230 Mio.). Die neue Guidance beinhaltet auch positive Effekte einer besseren Verkehrsentwicklung in den letzten Wochen als ursprünglich angenommen. Aussender: Flughafen Wien Aktiengesellschaft 1300 Wien-Flughafen, Wien Österreich Rückfragehinweis: Capital Markets, Flughafen Wien AG Kontakt Bernd Maurer Head of Capital Markets Flughafen Wien AG Tel.: +43 1 7007/23126 E-Mail: b.maurer@viennaairport.com Pressestelle: Peter Kleemann, Unternehmenssprecher Tel.: (+43-1-) 7007-23000 E-Mail: p.kleemann@viennaairport.com Website: www.viennaairport.com Emittent: Flughafen Wien AG Postfach 1 A-1300 Wien-Flughafen Telefon: +43 1 7007 - 23126 Email: investor-relations@viennaairport.com www: http://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations ISIN: AT00000VIE62



Ende der Insiderinformation



25.11.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News