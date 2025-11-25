Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 25. November 2025, Martin Walch aus Planken für die Mandatsperiode vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2029 in den Stiftungsrat der Kulturstiftung Liechtenstein bestellt. Martin Walch ersetzt Doris Bühler aus Vaduz, deren Mandat Ende 2025 ausläuft.Der Stiftungsrat setzt sich somit ab 1. Januar 2026 aus Präsident Hansjörg Büchel aus Balzers, Vizepräsident Rainer Gassner aus Triesen sowie den weiteren Mitgliedern Clarissa Frommelt aus Triesen, Caroline Herfert aus Hamburg, Tamara Moosmann aus Schellenberg, Tiago Spagolla aus Mauren und Martin Walch aus Planken zusammen.Die Regierung dankt Martin Walch für seine Bereitschaft, im Stiftungsrat der Kulturstiftung Liechtenstein mitzuwirken, und wünscht ihm bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Doris Bühler dankt die Regierung für die bisherige Mitarbeit und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100936814