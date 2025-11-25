© Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

Die türkische Lira hat seit Jahresbeginn rund 16 Prozent gegenüber dem US-Dollar verloren. Doch die reale Entwertung der Währung wird völlig unterschätzt.Die türkische Lira befindet sich 2025 im Dauerabstieg. Zum US-Dollar hat die Währung in diesem Jahr bereits etwa 16 Prozent eingebüßt - und sogar 34 Prozent gegenüber dem Euro. Damit bestätigt sie den Trend, der seit Jahrzehnten ungebrochen anhält und mittlerweile beinahe täglich neue Tiefststände bringt. Ein Ende der Talfahrt ist nicht in Sicht. Trotzdem hält die Zentralbank (CBRT) an einer weiteren Lockerung der Geldpolitik fest und hat zuletzt im Oktober die Leitzinsen gesenkt - auch wenn das die Landeswährung nur weiter schwächt und …