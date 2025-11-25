Ein möglicher Fortschritt in den Friedensgesprächen zur Ukraine hat am Dienstag für neuen Schwung am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der DAX setzte seine positive Wochenentwicklung fort und stieg um 0,97 Prozent auf 23.464,63 Punkte. Auslöser der Kauflaune waren Berichte über eine weitreichende Annäherung zwischen Washington und Kiew.Nach Angaben des ukrainischen Sicherheitsratssekretärs Rustem Umjerow haben beide Seiten in Genf eine gemeinsame Linie zu den wichtigsten Punkten des US-Friedensvorschlags ...

