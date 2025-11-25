In tiefer Trauer gibt A-HEAT/Güntner den plötzlichen und unerwarteten Tod von Christian Weiser, CEO von A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG (A-HEAT) bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251125287159/de/

Christian Weiser

"Wir haben einen wirklich bemerkenswerten Menschen verloren. Christian Weiser war eine integere Führungskraft mit Empathie und Humor. Es ist seinen beständigen Bemühungen zu verdanken, dass die A-HEAT Group heute ist, was sie ist," sagte Hubert Spegel, Member of the Board bei A-HEAT. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Liebsten und bei all denjenigen, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Wir werden sein Andenken bewahren und seine Arbeit mit derselben Passion und Überzeugung fortsetzen."

Während seiner jahrzehntelangen Tätigkeit für die Gruppe hatte Christian Weiser zahlreiche Führungspositionen inne, bevor er zum CEO von A-HEAT ernannt wurde.

Unter seiner Führung weitete die A-HEAT/Güntner Group ihre globale Präsenz aus, stärkte Innovations- und Nachhaltigkeitsinitiativen und vertiefte die auf die Mitarbeiter ausgerichtete Unternehmenskultur.

Man wird sich an seine strategische Vision, Integrität und Menschlichkeit erinnern Qualitäten, die seine Kollegen und Partner auf der ganzen Welt inspirierten. Das Erbe von Christian Weiser wird in seinen Werten und der Unternehmenskultur, die er geprägt hat, fortleben.

Über A-HEAT

A-HEAT AG ist eine führende internationale Gruppe, spezialisiert auf Kühlung, Klimaanlagen und Prozess-Engineering. Die Investitionen in technisch hochentwickelte Industrieunternehmen sind ein Beweis für die internationale Ausrichtung des börsennotierten Unternehmens.

Über Güntner

Die Güntner Group, mit Hauptsitz in Fürstenfeldbruck, Deutschland, ist eine Tochtergesellschaft der A-HEAT und global führend in Technologien für Wärmeaustausch. Das Unternehmen entwickelt nachhaltige, effiziente Lösungen für Kühlungssysteme und Klimaanlagen. Zu den Kunden zählen internationale Unternehmen aus den Branchen Energie, Lebensmittel, Pharmazie und IT sowie zahlreiche öffentliche Institutionen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251125287159/de/

Contacts:

Mediakontakte:

Lady Acuña Nordamerika

Lady.Acuna@guntner.com

Lidia Ivanovic Europa

Lidia.Ivanovic@guntner.com

Makenna Eldridge

makenna@reputationpartners.com