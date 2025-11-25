Die ehemalige Messtechnik-Sparte von AGILENT (Spin-off 2014) hat ein umfassendes Produktspektrum von Oszilloskopen und Signalgeneratoren bis zu Simulationssystemen. Sowie dem aktuell wichtigen Thema Automatisierung elektronischer Designs (EDA). Weitere "Reizworte" sind KI-Infrastruktur-Tests, Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und optische Netzwerke. Wachstumstreiber sind außerdem Investitionen in 6G, steigende Verteidigungsbudgets und neue Produktlinien für Hochvolumen-Testsysteme im Zusammenhang mit KI-Netzwerken.



Der heutige Kursanstieg (zwischenzeitlich + 12?%, aktuell + 7,5 %) wurde durch die Zahlen zum fiskalischen Q4 ausgelöst. Mit 1,42 Mrd. $ Umsatz (+ 10,3 %) übertraf KEYSIGHT die Prognose (1,39 Mrd. $). 1,91 $ bereinigter Gewinn je Aktie lag 9 Cent über der Erwartung. Der Auftragseingang überzeugte mit + 14,0 % auf 1,53 Mrd. $. Sowie der Umsatz im gesamten Fiskaljahr: Plus 8,0 % auf 5,37 Mrd. $.



Für das Auftaktquartal im Fiskaljahr 2026 ist nun 1,95 bis 2,01 $ Gewinn je Aktie angesetzt, gegenüber einem Analystenkonsens in Höhe von 1,84 $. Mit einem Börsenwert von 32,7 Mrd. $ ergeben sich die Standardkennziffern KUV 6 und KGV 24 bei 16,2 % Nettomarge und 15,8 % EK-Rendite. Die 209 $ aus dem Jahr 2021 sind wieder in Reichweite.



Helmut Gellermann



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.





© 2025 Bernecker Börsenbriefe