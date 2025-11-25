Der Goldpreis hat wieder Fahrt aufgenommen. In dessen Sog zogen auch die Anteilscheine von Goldproduzenten wie etwa Barrick Mining oder Newmont kräftig an. Das Edelmetall hat seine positive Entwicklung fortgesetzt und im frühen Handel fast 4.156 US-Dollar erreicht. Das ist der höchste Stand des Goldpreises seit Mitte November.Am Nachmittag notierte die Feinunze mit 4.139 Dollar weiterhin klar im Plus. Bereits am Montag hatte das Edelmetall kräftig zugelegt, nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller ...

