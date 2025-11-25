Ondo Finance erhält EU Lizenz für tokenisierte US-Aktien und ETFs

Ondo Finance hat eine regulatorische Genehmigung für Europa erhalten, wie aus einer Pressemeldung des Unternehmens hervorgeht. Die US-amerikanische Plattform darf nun tokenisierte Versionen von US-Aktien und Exchange-Traded Funds (ETFs) in der EU anbieten.

Die Lizenz öffnet Türen für über 500 Millionen potenzielle Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und könnte den Übergang von traditionellen Finanzmärkten zu blockchainbasierten Lösungen massiv beschleunigen.

Der Meilenstein: Genehmigung durch die Liechtenstein Financial Market Authority

Ondo Global Markets, eine Tochtergesellschaft von Ondo Finance, hat die Zulassung von der Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) erhalten. Diese Genehmigung basiert auf einem Base Prospectus, der die Emission tokenisierter Aktien und ETFs regelt und nun EU-weit pasportierbar ist. Dank des Passporting-Regimes der EWR-Länder erstreckt sich die Lizenz auf alle 27 EU-Mitgliedstaaten. Hinzu kommen Island, Liechtenstein und Norwegen, also insgesamt 30 Märkte.

Die Ankündigung kam am 19. November 2025 und markiert einen entscheidenden Schritt für Ondo, das bereits als größte Plattform für tokenisierte Aktien und ETFs gilt. Seit dem Launch im September 2025 hat das System über 315 Millionen US-Dollar an Total Value Locked (TVL) und mehr als eine Milliarde US-Dollar an Handelsvolumen generiert. Die Plattform listet derzeit mehr als 100 tokenisierte US-Wertpapiere, darunter S&P-500-Tracker, die 1:1 durch verwahrte Underlying-Assets gedeckt sind.

Was bedeutet Tokenisierung für europäische Anleger?

Tokenisierte Assets sind digitale Repräsentationen realer Wertpapiere auf der Blockchain. Im Gegensatz zu traditionellen Aktien, die über Börsen und Broker gehandelt werden, ermöglichen sie 24/7-Handel, sofortige Abrechnungen (T+0 statt T+2) und die Fraktionalisierung von Assets, was Klein-Anlegern zu gute kommt. Europäische Retail-Investoren profitieren nun von direktem On-Chain-Zugang zu US-Märkten, ohne geografische Barrieren oder teure Zwischenhändler. Die Plattform integriert sich nahtlos in DeFi-Ökosysteme wie die BNB Chain und erlaubt gebührenfreien Handel über Partner wie PancakeSwap.

Die Markets in Crypto-Assets (MiCA)-Verordnung deckt diese Form der Anlage regulatorisch ab. MiCA schreibt dabei strenge Investorschutzstandards für Krypto- und tokenisierte Produkte vor. Nutzer müssen eine Standard-KYC-Prüfung durchlaufen, und die Tokens repräsentieren direkte Ansprüche auf die zugrunde liegenden Werte, die bei regulierten Verwahrer verwahrt werden.

Ondos Strategie: Von den USA nach Europa und darüber hinaus

Ondo Finance ist kein Neuling in der Tokenisierungsbranche. Das Unternehmen hat kürzlich die US-Firma Oasis Pro übernommen, was ihm Broker-Dealer-, ATS- und Transfer-Agent-Lizenzen in den USA einbrachte. Damit kontrolliert Ondo nun den gesamten Lebenszyklus tokenisierter Wertpapiere - von Emission bis Sekundärhandel - auf beiden Seiten des Atlantiks.

Der Einstieg in Europa baut auf früheren Schritten auf: Im November 2025 startete Ondo tokenisierten Aktienhandel in der Schweiz über BX Digital, die digitale Sparte der Börse Stuttgart. Die Plattform wurde zunächst auf Ethereum und später auf BNB Chain ausgerollt, um Märkte in Asien und Lateinamerika zu bedienen. Nun zielt Ondo auf eine breite Adaption ab, indem es traditionelle Anleger in die Web3-Welt lockt.

