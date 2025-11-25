Indische Banken prüfen, russisches Öl trotz Sanktionen zu finanzieren. Strenge Kontrollen und alternative Währungen sollen Risiken minimieren.Indiens Banken zeigen sich wieder bereit, Zahlungen für russisches Öl zu unterstützen. Nach Angaben von mit der Sache vertrauten Personen wollen die Kreditgeber Finanzierungen prüfen, sofern Verkäufer nicht auf Sanktionslisten stehen und jede Transaktion den US-Vorgaben entspricht. Die Informanten berichteten Bloomberg, dass dies eine deutliche Abkehr von der Zurückhaltung der vergangenen Wochen darstellt. Zuvor hatten Banken Überweisungen wegen Problemen bei der Überprüfung komplexer Lieferketten blockiert. Washington erhöht den Druck Indiens …

