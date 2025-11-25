© Foto: Michael Kuenne - PRESSCOV via ZUMA Press Wire

Deutschlands Innovationskraft tritt weiter auf der Stelle - und das kostet im internationalen Vergleich an Rang und Reputation. Das zeigt der neue Innovationsindikator des BDI.Deutschlands Unternehmen forschen auf Weltniveau, doch beim Umsetzen neuer Technologien verlieren sie international an Boden. Das zeigt der neue Innovationsindikator des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) und der Beratung Roland Berger. Besonders kritisch: Erstmals wurde die Effizienz der Innovationsumsetzung gemessen - und genau hier schneidet Deutschland schwach ab. Im neuen Innovationsindikator 2025, vorgestellt von BDI und Roland Berger, bleibt die Bundesrepublik erneut auf Platz 12 hängen, während …