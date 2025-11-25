Die EBRD warnt: Alternde Gesellschaften bremsen das Wachstum, Geburtenanreize wirken kaum, Migration stößt auf Widerstand - längeres Arbeiten wird unvermeidlich.Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) erklärte am Dienstag in ihrem Jahresbericht, dass die Länder jetzt handeln müssen, um zu verhindern, dass das sich verlangsamende Bevölkerungswachstum ihre langfristigen wirtschaftlichen Aussichten zunichtemacht. Der Bericht besagt, dass die Alterung der Bevölkerung in einigen Ländern bereits begonnen hat, das Wirtschaftswachstum zu behindern. Zudem werde der Rückgang des Anteils der Erwerbsbevölkerung in den aufstrebenden europäischen Ländern das jährliche Wachstum des …