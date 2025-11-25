US-Hausverkäufe steigen dank günstigerer Zinsen, bleiben aber wegen hoher Kosten schwierig. Ökonomen erwarten eine leichte, aber keine starke Erholung des Immobilienmarkts.Die Zahl der ausstehenden Verkäufe von gebrauchten US-Immobilien stieg im Oktober stärker als prognostiziert, wahrscheinlich weil Käufer von einem Rückgang der Hypothekenzinsen profitierten. Laut am Dienstag von der National Association of Realtors veröfffentlichten Daten stieg der Index für Vertragsabschlüsse um 1,9 Prozent auf 76,3 - den höchsten Wert seit fast einem Jahr. Potenzielle Käufer wurden durch die im Laufe des Monats auf ein Einjahrestief zurückgegangenen Hypothekenzinsen sowie das in diesem Jahr gestiegene …

