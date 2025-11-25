Dell Technologies hat am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Dabei überzeugte der US-Konzern sowohl beim Gewinn je Aktie. Der Umsatz legte hingegen weniger stark als erwartet zu. Für die Dell-Aktie ging es in einer ersten Reaktion nachbörslich dennoch bergauf. Das jüngste Zahlenwerk von Dell zeigt Licht und Schatten. Mit einem Gewinn je Aktie von 2,59 Dollar übertraf das Unternehmen sowohl den Analystenkonsens von 2,48 Dollar als auch die meist etwas ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.