25.11.2025 22:57 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 23.579 Punkte

DOW JONES--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Dienstagabend von keiner auffälligen deutschen Aktie nach Xetra-Schluss zu berichten gewusst. Es habe auch keine handelbaren Nachrichten gegen. "Selbst die zuletzt volatilen Rüstungswerte zeigten keine Auffälligkeiten", sagte der Marktteilnehmer. Mit der anziehenden Wall Street liefen auch die Kursen hierzulande etwas nach oben. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.579    23.465   +0,5% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

