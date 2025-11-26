8 Prozent aller Bitcoin in Bewegung - Bitcoin Hyper könnte profitieren

Am Kryptomarkt herrschen weiterhin turbulente Zeiten. Zwar scheint sich Bitcoin langsam vom massiven Rücksetzer der letzten Wochen zu erholen, doch die Verunsicherung unter Anlegern bleibt spürbar. Innerhalb von sieben Wochen fiel der Kurs von 126.000 auf 80.000 US-Dollar - ein Rückgang von über 35 Prozent. Nun sorgt eine bemerkenswerte On-Chain-Entwicklung für Aufsehen: 8 Prozent aller Bitcoin wurden innerhalb einer Woche bewegt. Historisch betrachtet war ein solches Aktivitätsniveau oft ein Vorbote steigender Kurse - und könnte auch Bitcoin Hyper neuen Auftrieb verleihen.

Rekordbewegung bei Bitcoin: 8 Prozent aller Coins wechseln die Wallet

Bitcoin ist auf 21 Millionen Einheiten begrenzt, wovon ein erheblicher Teil dauerhaft verloren oder langfristig gehodlt wird. Umso überraschender ist die jüngste Bewegung: Laut On-Chain-Daten wurden in nur sieben Tagen rund 8 Prozent aller im Umlauf befindlichen Bitcoins transferiert - ein Volumen, das zuletzt 2018 und 2020 erreicht wurde.

Damals folgten auf ähnlich starke Umschichtungen deutliche Kursgewinne. Der Grund: Solche Transaktionen signalisieren, dass viele Coins in neue Hände gelangen - oft von langfristigen Haltern zu neuen Marktteilnehmern, die kurzfristig weniger geneigt sind, Gewinne mitzunehmen. Das reduziert den Verkaufsdruck und schafft Raum für eine mögliche Erholung.

Mit der jüngsten Bewegung scheint sich dieses Muster zu wiederholen. Die Marktstruktur deutet darauf hin, dass ein großer Teil der Verkäufe aus der Panikphase bereits verdaut ist. Analysten werten die Entwicklung als mögliches Signal für einen mittelfristigen Boden.

Bitcoin Hyper: Der Presale läuft auf Hochtouren

Parallel zur steigenden Aktivität im Bitcoin-Netzwerk erlebt Bitcoin Hyper (HYPER) einen außergewöhnlich erfolgreichen Presale. Das Projekt, das auf einer Layer-2-Architektur basierend auf der Solana Virtual Machine (SVM) aufbaut, hat bereits über 28,5 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Ziel von Bitcoin Hyper ist es, das Bitcoin-Ökosystem funktional zu erweitern. Durch die Nutzung der Hyper Chain sollen schnelle, günstige Transaktionen sowie DeFi-, Lending- und Staking-Funktionen für Bitcoin verfügbar werden - Features, die bisher nur auf modernen Blockchains wie Ethereum oder Solana existierten.

Der HYPER-Token dient als zentrales Element für Gebühren, Governance und Liquiditätsanreize. Frühinvestoren sehen in der aktuellen Presale-Phase eine Chance, vor dem offiziellen Börsenstart zu günstigen Konditionen einzusteigen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.