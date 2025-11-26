Altcoins erholen sich - Markt zeigt erste Stabilisierung bei XRP & Co.

Der Kryptomarkt startet mit vorsichtigem Optimismus in die neue Woche. Nach einer Phase hoher Unsicherheit zeigen viele Charts nun wieder leicht nach oben. Besonders der Total Crypto Market Cap 3 liefert ein positives Signal: Der Ausbruch über den parallelen Abwärtstrend hat sich bestätigt - zum ersten Mal seit Wochen liegt wieder ein Hoch über dem vorherigen. Solange die Marke um 888 Milliarden US-Dollar hält, bleibt Spielraum für eine Fortsetzung der Erholung. Erst unter 861 Milliarden US-Dollar droht wieder Schwäche.

Altcoins im Fokus: XRP, Solana und Cardano mit Aufholpotenzial

Während die Bitcoin-Dominanz weiter stagniert, zeigt sich bei den Altcoins eine differenziertere Dynamik. Litecoin hält den Bereich um 84 US-Dollar, oberhalb von 90 US-Dollar wäre das Chartbild klar bullish.

XRP überzeugt mit einem Anstieg über 2,22 US-Dollar - dem ersten höheren Hoch seit Tagen. Wichtig bleibt, dass sich nun ein höheres Tief oberhalb von 2,20 US-Dollar etabliert. Unter 2,18 US-Dollar wäre das bullische Szenario gefährdet.

Auch Solana (SOL) zeigt Stärke: Der Coin hat seinen mittelfristigen Kanal nach oben verlassen. Entscheidend ist nun der Bereich zwischen 142 und 147,5 US-Dollar. Ein Ausbruch darüber könnte weiteres Momentum freisetzen, während ein Rückfall unter 129,7 US-Dollar das Bild wieder eintrüben würde. Cardano (ADA) stabilisiert sich rund um 0,42 US-Dollar, erst unter 0,398 US-Dollar wäre Vorsicht geboten.

Weitere Gewinner sind Chainlink mit kurzfristigem Ziel bei 13,35 US-Dollar sowie Sui, das sich stabil über 2,55 US-Dollar hält. Insgesamt deutet die Marktstruktur auf Erholung, auch wenn eine echte Trendwende erst bestätigt wäre, wenn mehrere große Coins neue Hochs ausbilden.

Bitcoin Hyper bleibt stark im Presale

Trotz des volatilen Umfelds zieht Bitcoin Hyper (HYPER) weiterhin Kapital an. Erst gestern sorgte ein Whale-Kauf über 30.000 US-Dollar für Aufmerksamkeit. Für ein Projekt in der frühen Entwicklungsphase ist das beachtlich. Der aktuelle Presale-Preis liegt noch bei 0,013325 US-Dollar pro Coin, die nächste Preisstufe startet in Kürze.

Bitcoin Hyper positioniert sich als Layer-2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine (SVM) und will Bitcoin um Smart-Contract-, DeFi- und Staking-Funktionen erweitern. Das Ziel: schnellere, günstigere Transaktionen und ein offenes DeFi-Ökosystem für BTC. Damit könnte HYPER eine zentrale Rolle in der technologischen Weiterentwicklung des Bitcoin-Netzwerks übernehmen.

