XRP News: Neuer Ripple-Boom - Besser als ETH, SOL & BTC

Trotz einer leichten Marktkorrektur zeigt sich XRP derzeit widerstandsfähiger als die meisten großen Kryptowährungen. Während Bitcoin und Ethereum auf Wochensicht sieben bis acht Prozent verlieren, verzeichnet Ripple nur rund drei Prozent Minus und behauptet sich damit als einer der stärksten Altcoins in den Top 10.

XRP-ETFs sorgen für frisches Kapital

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die starke Nachfrage nach XRP-ETFs, die in den vergangenen Tagen an den Start gegangen sind. Sowohl Grayscale als auch Franklin Templeton haben entsprechende Fonds aufgelegt, die gleich zum Launch massive Kapitalzuflüsse verbuchten:

Grayscale XRP ETF: 67,4 Millionen US-Dollar

Franklin Templeton XRP ETF: 62,6 Millionen US-Dollar

Damit liegt XRP bei den ETF-Zuflüssen klar vor den großen Konkurrenten:

Bitcoin: -151 Millionen US-Dollar (Abflüsse)

Ethereum: +97 Millionen US-Dollar

Solana: +58 Millionen US-Dollar

XRP: +164 Millionen US-Dollar

Ein entscheidender Vorteil: Als vergleichsweise neuer Spot-ETF zieht XRP frisches Kapital an, während etablierte Fonds wie bei Bitcoin teils Umschichtungen erleben.

