Kürzlich sind elf Fotografen aus aller Welt, darunter aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich und China, zu einer Fotoreise zum Berg Lushan aufgebrochen. Diese Kultur- und Tourismusveranstaltung wird von der Lushan Cultural Tourism Investment Holding Group Co., Ltd. ausgerichtet.

Während ihrer Reise erkundeten die Fotografen die historischen Straßen des Bergs Lushan und tauchten in die lokale Straßenkultur ein. Außerdem lauschten sie den Klängen der Xihe-Oper - einer traditionellen chinesischen Kunstform - an der Bailudong-Akademie, einer renommierten Bildungseinrichtung mit einer mehr als tausendjährigen Geschichte. Vom Aussichtspunkt Hanpokou aus genossen sie den Panoramablick auf den Jangtse und den See Poyang. In den Villen, die chinesische und internationale Architekturstile vereinen, erlebte die Gruppe die einzigartige Verbindung westlicher ländlicher Ästhetik mit östlicher Gartenkunst.

Inmitten der malerischen Landschaften des Bergs Lushan schufen die Fotografen eine Reihe eindrucksvoller fotografischer Werke. Sie äußerten die Hoffnung, dass diese Kunstwerke als Brücke für den kulturellen Austausch zwischen China und anderen Ländern dienen und mehr internationale Besucher dazu anregen würden, den Berg Lushan zu erkunden. Die Ausstellung der Werke findet am 15. Dezember in Nanchang, der Hauptstadt der Provinz Jiangxi, statt.

Im September dieses Jahres wurden die internationalen Beziehungen des Lushan weiter gestärkt, indem Kooperationspartnerschaften mit Geoparks in Spanien, Chile, Südkorea und anderen Ländern geschlossen und damit offizielle Beziehungen zu "Schwester-Geoparks" begründet wurden. Um das Reiseerlebnis für internationale Touristen zu verbessern, hat das Landschaftsschutzgebiet Berg Lushan zudem ein innovatives, umfassendes Serviceangebot für ausländische Besucher ("1+3") eingeführt. Im Rahmen dieses Systems wurden an wichtigen Standorten, wie beispielsweise der Talstation der Seilbahn am Lushan, Einreisezentren eingerichtet, die Besuchern umfassende Serviceleistungen aus einer Hand bieten - darunter finanzielle Unterstützung, Ticketbuchung und die Organisation von geführten Touren.

