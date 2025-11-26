FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 26. November 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen
10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day (zweiter Tag) 10:00 DEU: DERTOUR Group in Deutschland, Jahres-Pk
DEU: Siemens Healthineers, Geschäftsbericht
DEU: SAP Sovereignty Night
+ 18.30 Keynote Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) CHE: Adecco, Capital Markets Day
USA: Deere & Co, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (endgültig) 08:00 NOR: BIP Q3/25
10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Industrieproduktion 10/25
20:00 USA: Fed, Beige Book
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
09:00 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zum Auskunftsverlangen der EU-Kommission gegen Meta
09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt über tarifliche Mehrarbeitszuschläge, Erfurt
10:00 DEU: Europäische Zentralbank (EZB) stellt Bericht zur Finanzstabilität vor Online-Pressegespräch mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos
10:30 DEU: Konjuktur-Pk des bayerischen Baugewerbes mit dem Präsidenten und Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen (LBB), München
11:00 DEU: Deutsche Bank Kapitalmarktausblick 2026
15:00 DEU: Jahresveranstaltung Strategiedialog Automobilwirtschaft mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Stuttgart
DEU: Ernährungsgipfel 2025 der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie + 18.30 Keynote Bundesernährungsminister Alois Rainer
GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London °
