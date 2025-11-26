© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

Der Halbleitermarkt könnte in den Jahren 2026 und 2027 viel stärker anziehen als bisher erwartet. KI, Speicherboom und China-Nachfrage verschieben die Dynamik und ein entscheidendes Segment überrascht besonders.Die Analysten der UBS haben ihre Einschätzung für ASML angehoben und rechnen über die kommenden Jahre mit deutlich stärkerem Wachstum. Die Bank verweist auf die robuste Nachfrage nach Wafer-Ausrüstung im Zuge des KI-Booms und hebt ihre Gewinnschätzungen für die Jahre 2026 und 2027 um sieben Prozent an. Gleichzeitig steigt das Kursziel von 1.000 Euro auf 1.030 Euro. Die UBS erwartet für 2026 ein Umsatzwachstum von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr und liegt damit klar über dem …