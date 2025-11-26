PALO ALTO, Kalifornien, Nov. 26, 2025, ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen im IDC MarketScape: Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment (Dok.-Nr.US53001625, Oktober 2025) als "Leader" eingestuft wurde.

Ein kostenloser Auszug mit Schwerpunkt auf Denodo ist hier verfügbar.

Der IDC MarketScape-Bericht stellt fest: "Die doppelte Herausforderung, Daten für KI bereitzustellen und KI für Daten nutzbar zu machen, treibt die rasante Transformation des Marktes für Datenintegrationssoftware voran. Das beherrschende Thema ist momentan Agentic AI, die für autonome, ereignisgesteuerte Workflows zuverlässige multimodale Datenflüsse in Echtzeit benötigt. Um diese Anforderungen zu erfüllen, gestalten Anbieter in der gesamten Branche ihre Portfolios neu und binden Automatisierung, Data-as-a-Product-Paradigmen und Governance in ihre Integrationsplattformen ein."

Im IDC MarketScape-Bericht heißt es weiter: "Die Prioritäten der Kunden spiegeln diese Veränderungen wider. Die IDC-Studie zeigt, dass die größten Investitionen von Unternehmen in die KI-Automatisierung zur Verbesserung der Produktivität von Datenmitarbeitern und in die Datenqualität für das Training von KI-Modellen fließen. Zugleich sehen sich Datenverantwortliche in stark dezentralisierten und dynamischen Umgebungen mit Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und Governance konfrontiert. Diese Herausforderungen spiegeln sich in den Strategien der Anbieter wider, die den Schwerpunkt auf Metadaten-basierte Erkenntnisse, Beobachtbarkeit und die Durchsetzung detaillierter Richtlinien legen. Man geht davon aus, dass sich Verbesserungen in den Bereichen Pipeline-Automatisierung, Governance und multimodale Datenbereitschaft direkt auf die Einführung und die Ergebnisse von KI auswirken werden."

Denodo wurde im IDC MarketScape-Bericht für die folgenden Leistungen anerkannt:

Logisches Datenmanagement und umfassende Datenvirtualisierung: Umfangreiche Funktionen zur Integration und Bereitstellung von kontrollierten Echtzeitdaten aus heterogenen Quellen ohne obligatorische Replikation, wobei bei Bedarf eine Beschleunigung durch Caching und eine eingebettete MPP-Schicht unterstützt wird. Dadurch wird der Datenverkehr reduziert und die Zeit bis zur Lösung für domainübergreifende Analysen und KI verkürzt.

Einheitliche Semantik- und Richtlinienebene: Ein konsistentes, Metadaten-basiertes Modell verbindet die technische Ausrichtung mit der geschäftlichen Semantik und Tags und ermöglicht so eine zentralisierte, detaillierte Sicherheit (auf Zeilen-, Spalten- und Zellenebene mit dynamischer Maskierung) sowie Stewardship-Workflows für alle veröffentlichten Datendienste und Datenprodukte.

Umfassende Konnektivität und multimodale Bereitstellung: Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für relationale Datenbanken, NoSQL, APIs, Dateien, Ereignisströme, Cloud-Objektspeicher und offene Tabellenformate (z. B. Delta Lake, Iceberg und Parquet) sowie native Datenproduktbereitstellung über REST, GraphQL, OData, JDBC/ODBC und SOAP für unterschiedliche Verbraucher.

Cloud-native Abläufe und Leistungsoptimierung: Unterstützung für Hybrid- und Multicloud-Muster, DevOps- und CI/CD-Integration, Versionskontrolle, Workload-Management, intelligente Abfragebeschleunigung und FinOps-orientierte Beobachtbarkeit unterstützen Teams dabei, den geregelten logischen Datenzugriff mit vorhersehbarer Leistung und Kosten zu skalieren.

"Die wechselseitige Abhängigkeit zwischen Daten und KI gewinnt für viele Unternehmen zunehmend an Bedeutung", so Stewart Bond, Research VP bei IDC. "Unternehmen, die agentenbasierte, generative und prädiktive KI-Lösungen einsetzen, erkennen den Stellenwert von Metadaten-basierten Erkenntnissen, Beobachtbarkeit und detaillierter Richtlinienumsetzung. Anbieter von Datenintegrationslösungen wie Denodo, die vertrauenswürdige, kontrollierte und KI-fähige Daten in großem Umfang bereitstellen, bieten Unternehmen die Möglichkeit, zuverlässige und kontrollierte KI-Ergebnisse zu erzielen."

"Wir sind stolz darauf, dass IDC MarketScape Denodo als führendes Unternehmen einstuft", so Alberto Pan, CTO bei Denodo. "Denodo hat es sich zur Aufgabe gemacht, Datenverantwortlichen dabei zu unterstützen, die Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und Governance in komplexen Datenlandschaften souverän zu meistern."

Über IDC MarketScape:

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Studie verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren der Technologieanbieter sinnvoll verglichen werden können. Dieses Rahmenwerk bietet Technologieeinkäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Lieferanten.

Über Denodo

Denodo ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, die vertrauenswürdige KI-Agenten und -Anwendungen unterstützen. Die Denodo-Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt Unternehmensdaten in zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-Service-Anwendungen um. Weltweit nutzen Unternehmen Denodo, um im Vergleich zu herkömmlichen Data Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige, geschäftsbereite Daten bereitzustellen und so eine bis zu viermal schnellere Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345 % und eine zehnmal bessere Leistung zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter denodo.com.

