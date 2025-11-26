Das US-Kriegsministerium hat weitere Rüstungsaufträge vergeben. Dieses Mal profitieren davon zwei bekannte US-Konzerne in dreistelligem Millionenumfang. DER AKTIONÄR verrät, um welche Unternehmen es sich handelt.Konkret erhielt Northrop Grumman einen neuen Auftrag über 100 Millionen Dollar zur Unterstützung eines Waffensubsystems. Dabei handelt sich um einen Rahmenvertrag mit unbestimmter Liefermenge und dynamischer Laufzeit - ein typisches Indiz dafür, dass das Pentagon langfristig steigende Bedarfe ...

