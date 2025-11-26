Bei Biotech-Investments blicken Anleger meist in die USA. Dabei wird auch in Europa erfolgreich geforscht. Zahlreiche europäische Biotechnologieunternehmen verfügen bereits über zugelassene Medikamente und vielversprechende Wirkstoffkandidaten. Wer diese Chancen frühzeitig erkennt, kann von den Durchbrüchen der Branche profitieren und attraktive Renditen erzielen. Autoimmunerkrankungen wie Diabetes Typ 1, Multiple Sklerose oder rheumatoide Arthritis ...

