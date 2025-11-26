DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Der kroatische Notenbankpräsident und EZB-Rat Boris Vujcic signalisiert im Interview mit der Börsen-Zeitung, dass er für den Moment keinen Grund für eine Änderung der Leitzinsen im Euroraum sieht. "Wir befinden uns in einer guten Lage, die hoffentlich so lange wie möglich anhält", sagt der 61-Jährige. Gleichzeitig nennt er jedoch ein drohendes Szenario, dass eine Zinssenkung der EZB in den kommenden Monaten erzwingen könnte. "Eine KI-Blase ist definitiv eines der Risiken, die wir sehr ernst nehmen müssen", sagt Vujcic. Das Platzen einer solchen Blase könnte laut EZB-Ratsmitglied zu einem Schock für die Realwirtschaft im Euroraum führen. "In einem solchen Szenario wäre das Platzen nicht nur eine Gefahr für die Finanzstabilität, sondern auch ein Problem für die Geldpolitik." (Börsen-Zeitung)

RESTRUKTURIERUNGEN - Deutsche Unternehmen forcieren wegen der anhaltenden Rezession und wachsender globaler Handelsrisiken ihre Neuausrichtung und Sparprogramme. Die Kosten für diese Restrukturierung schlagen sich nun deutlich in den Bilanzen nieder und drücken die Nettogewinne der Konzerne. Berechnungen des Handelsblatts zeigen: Allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres haben DAX-Unternehmen rund 6 Milliarden Euro für Restrukturierungen aufgewendet. Das Geld fließt vorwiegend in den Personalabbau, etwa in Vorruhestandsregelungen und Abfindungen in teils sechsstelliger Höhe. (Handelsblatt)

November 26, 2025

