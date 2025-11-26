© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Dell verfehlt im Quartal die Umsatzerwartungen - doch eine explosive KI-Prognose für das vierte Vierteljahr lässt die Aktie nachbörslich steigen. Anleger hoffen auf einen Milliardenboom bei KI-Servern.Dell meldete am Dienstag nach US-Börsenschluss Zahlen, die zunächst enttäuschend klangen: Mit 27,01 Milliarden US-Dollar Umsatz wurde die Erwartung der Analysten leicht verfehlt. Beim Gewinn hingegen überraschte Dell positiv: 2,59 US-Dollar je Aktie lagen über dem Konsens. Doch der wahre Paukenschlag folgte mit der Prognose. Für das vierte Quartal stellte das Unternehmen 31,5 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht - weit mehr, als die Wall Street-Analysten einkalkuliert hatte. Treiber ist die …