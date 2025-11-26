Die Aktie von Apple hat sich in den vergangenen Monaten extrem stark gezeigt. Am Dienstag hat sie bei 280,38 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Nun könnte Apple auch fundamental der nächste große Schritt gelingen. Laut aktuellen Berechnungen des Analysehauses Counterpoint steht Apple kurz davor, Samsung als größten Smartphone-Hersteller der Welt abzulösen.Für 2025 erwarten die Marktforscher einen Absatzanstieg der iPhones um rund zehn Prozent, während Samsung nur ein Plus von 4,6 Prozent erzielen ...

