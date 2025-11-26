EQS-News: ZPMC / Schlagwort(e): Produkteinführung

Chinas firmeneigener Ultra-Large Trailing Suction Hopper Dredger Tong Jun schließt Seeerprobung erfolgreich ab



SHANGHAI, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 25. November schloss die Tong Jun, ein von Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) für CCCC Tianjin Dredging Co., Ltd. gebauter 35.000 Kubikmeter großer Schleppsaugbagger, erfolgreich Fahr- und Baggerversuche im Gelben Meer ab, bevor sie zum Liegeplatz in der Werft von ZPMC Qidong Marine Engineering zurückkehrte. Während der fünftägigen Erprobung wurden die wichtigsten Systeme des Schiffes, darunter der Antrieb, die Baggerausrüstung sowie die Navigations- und Kommunikationssysteme, umfassenden Tests unterzogen, wobei alle Ergebnisse den Konstruktionsspezifikationen entsprachen. Die beiden 9.000-Kilowatt-Tauchbaggerpumpen zeigten eine starke Leistung und ermöglichten die Entladung des Schlamms über eine Entfernung von bis zu 12 Kilometern. Eine einzige Ladung Baggergut kann die Oberfläche eines normalen Fußballfeldes um fünf Meter anheben, was die hohe Schneidleistung des Schiffes, den Transport über große Entfernungen und die erweiterten Entladefähigkeiten verdeutlicht. Selbst unter den komplexen Meeresbedingungen von hat die Tong Jun ihre fortschrittlichen Eigenschaften - intelligenter Betrieb, hohe Effizienz, Vielseitigkeit und umweltverträgliches Design - unter Beweis gestellt, indem sie alle wichtigen Leistungsindikatoren erfüllt oder übertrifft. Die erfolgreichen Tests unterstreichen Chinas unabhängiges Know-how in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Konstruktion von Großbaggeranlagen und bieten eine starke technische Unterstützung für die nationalen Bagger-, Wasserstraßeninfrastruktur- und Meerestechnikprojekte. Die Tong Jun ist ein großes intelligentes Baggerschiff, das unabhängig in China erforscht und entwickelt wurde. Mit einer Länge von 198 Metern, einer Breite von 38,5 Metern und einer maximalen Baggertiefe von 120 Metern verfügt es über die größte Trichterkapazität in Asien und die zweitgrößte weltweit. Das Schiff verfügt über mehrere Kerntechnologien, darunter das One-Touch-Dredging-System, eine integrierte Bagger-, Piloten- und Vermessungsplattform, ein hybrides Antriebssystem mit zwei Antrieben und ein intelligentes Energieeffizienz-Management-System. Er enthält Bestimmungen für die künftige Integration von Methanol als Zweistoffkraftstoff. Mit ihren Stärken in den Bereichen effizientes Baggern, präziser Schlammaustrag und Tiefwasserbetrieb kann die Tong Jun bei Großprojekten wie dem Bau von Häfen und Wasserstraßen, Tiefseebaggerungen und der Landgewinnung umfassend eingesetzt werden. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/chinas-firmeneigener-ultra-large-trailing-suction-hopper-dredger-tong-jun-schlieWt-seeerprobung-erfolgreich-ab-302626467.html



