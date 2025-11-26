Der von Bundeskanzler Friedrich Merz beschworene "Herbst der Reformen" ist noch nicht vorbei - doch die deutsche Wirtschaft kommt nur schleppend in Schwung. Im Finance-TV-Interview zeichnet Robert Schindler, Bereichsvorstand Süd der Mittelstandsbank bei der Commerzbank, ein differenziertes Bild der Lage: zwischen verhaltener Stimmung im Mittelstand und robustem Kreditwachstum seiner Bank. "Wir haben in Deutschland kein Erkenntnisproblem", stellt Schindler klar und nennt die Dauerbrenner: Bürokratie, teure Energie, marode Infrastruktur. Die Unternehmen benötigten vor allem eines: "Stabilität und Klarheit - das ist das A und O, was ein Unternehmer braucht, um zu Investitionsentscheidungen zu kommen." Trotz erster Reformansätze bleibt das Stimmungsbild verhalten. Dennoch ist das Kreditbuch der Commerzbank im Firmenkundengeschäft zuletzt gewachsen - "durchaus signifikant", wie Schindler betont. Und das soll auch 2026 so bleiben. Besonders der krisengebeutelte Automotive-Sektor, in dem die Bank stark exponiert ist, erfordere Begleitung: "Sie brauchen eine Bank, die Ihr Geschäftsmodell versteht, die den Sektor versteht", erklärt er das Rezept. Viele Zulieferer diversifizierten bereits in Richtung Pharma und Verteidigung - "das braucht Zeit, aber bringt Entlastung." Für 2026 sieht Schindler "durchaus Impulse" aus dem Sondervermögen der Bundesregierung und rechnet mit einer Steigerung der Wirtschaftsleistung, wenn auch nicht im ursprünglich erhofften Maße. In welchen Bereichen dies der Fall ist und was für einen ganz persönlichen Weihnachtswunsch er hat, verrät Robert Schindler im Gespräch mit FINANCE TV. Hinweis: Dieser Talk von FINANCE TV wird präsentiert von der Commerzbank.