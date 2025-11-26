VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 26
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-25
|NL0009272749
|3938777.000
|369561578.19
|93.8265
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-25
|NL0009272772
|513000.000
|37536136.52
|73.1699
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-25
|NL0009272780
|360000.000
|30428734.03
|84.5243
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-25
|NL0009690239
|8310404.000
|321653851.97
|38.7050
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-25
|NL0009690247
|2598390.000
|44921609.57
|17.2882
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-25
|NL0009690254
|2426537.000
|30361170.83
|12.5121
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-25
|NL0010273801
|2681000.000
|51431894.41
|19.1838
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-25
|NL0010731816
|858000.000
|72644979.91
|84.6678
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-25
|NL0011683594
|85500000.000
|3953761158.33
|46.2428
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-25
|NL0010408704
|30603010.000
|1094985606.89
|35.7803
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-25
|NL0009272764
|318000.000
|20035080.80
|63.0034
© 2025 PR Newswire