ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 15,50 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Eni sei einer der stärksten Energiewerte des laufenden Jahres, schrieb Joshua Stone in einer Studie vom Dienstagnachmittag. Damit werde die erfolgreiche Umsetzung der Strategie der Italiener honoriert. Das Wachstumsprofil gehöre zu den attraktivsten der Branche. Stone ist auch sehr optimistisch, was die Investitionen von Eni angeht. In Verbindung mit dem Umbau des Chemiebereichs dürften die Renditen enorm angetrieben werden. Damit sei der Weg geebnet für eine anhaltende Neubewertung./rob/ag/tih



