DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf fester

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Mittwoch im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 8.03 Uhr um 52,0 Punkte höher mit 23.674,0. In den Handel gegangen war er mit 23.738,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.825,0 und das Tagestief bei 23.626,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 811 Kontrakte.

Mit dem Anstieg über den Widerstandsbereich bei 23.514 hat sich die technische Lage deutlich aufgehellt. Der ehemalige Widerstand sollte nun nicht mehr unterschritten werden. Der nächste starke Widerstand liegt nun an der 24.000er Marke, ein kleinerer am Tageshoch.

November 26, 2025 02:11 ET (07:11 GMT)

