Der Haushalt des neuen Digitalministeriums zeigt: Im Kabinett muss sich Minister Karsten Wildberger hintenanstellen. Eine Analyse des Bundeshaushalts lässt erkennen, wie wenig die Regierung künftig in die Digitalisierung investieren will - und dass digitale Souveränität dabei kaum eine Rolle spielt. Die Bundesregierung erfüllte mit der Schaffung des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) eine zentrale Forderung aus der Digitalpolitik. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n