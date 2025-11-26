Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH



Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag Unternehmen: ecotel communication ag ISIN: DE0005854343 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 26.11.2025 Kursziel: EUR 35,20 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler

Steuerrückstellung aufgrund laufender Betriebsprüfung ecotel communication wird im Jahresabschluss 2025e voraussichtlich eine Steuerrückstellung in Höhe von rund EUR 2,8 Mio. bilden, die das Ergebnis des Geschäftsjahres belasten wird. Grundlage ist der Entwurf des Betriebsprüfungsberichts der Finanzverwaltung für die Jahre 2018 bis 2021. Nach aktueller Bewertung geht das Unternehmen davon aus, dass die Finanzverwaltung Vorsteuerbeträge aus Eingangsrechnungen eines einzelnen Lieferanten aberkennen und zurückfordern wird. Der geschätzte Gesamtbetrag aus Steuern und Zinsen beträgt nach Unternehmensangaben etwa EUR 2,8 Mio. Ein endgültiges Prüfungsergebnis sowie ein darauf basierender Steuerbescheid liegen derzeit noch nicht vor. Nach deren Eingang und Prüfung behält sich das Unternehmen vor, Rechtsmittel einzulegen. Der Vorstand reduziert infolge der zu bildenden Steuerrückstellung die Prognose für den Konzernüberschuss 2025e auf bis zu EUR 1 Mio. von zuvor rund EUR 3 Mio. Umsatz und operatives EBITDA sind von der Steuerrückstellung nicht betroffen und bleiben dementsprechend unverändert. Die Steuerrückstellung mindert den erwarteten Konzernüberschuss 2025e und würde sich damit ergebnisbelastend auswirken, allerdings nur bei Methoden, die auf Jahresergebnissen nach Steuern basieren (z. B. bei Multiplikatorverfahren wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis). In unserer DCF-Bewertung haben einmalige, nicht fortgeführte Effekte dagegen einen vergleichsweise geringen Einfluss auf den Barwert, da hier die künftigen nachhaltigen Cashflows im Vordergrund stehen. Allerdings könnte man, solange der Steuerbescheid noch nicht vorliegt, einen Unsicherheitsaufschlag erheben, der sich durch den möglichen Beginn einer intensiveren steuerlichen Prüfung oder eventuelle Auswirkungen auf die Compliance-Einschätzung rechtfertigen lassen könnte. Dieser Risikoaspekt ließe sich in der Unternehmensbewertung über eine Erhöhung der Kapitalkosten abbilden. Wir haben uns allerdings aufgrund der von uns erwarteten Einmaligkeit der Belastung dagegen entschieden und belassen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ermitteltes Kursziel bei EUR 35,20. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication AG.



