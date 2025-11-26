© Foto: Dall-E

Cathie Wood nutzt den Absturz von CoreWeave als Chance und wettet mit neuen Käufen auf die Zukunft der künstlichen Intelligenz.Nach einem massiven Kursrückgang von rund 45 Prozent in nur einem Monat hat Starinvestorin Cathie Wood mit ihrem Fondsanbieter Ark Invest erneut zugeschlagen. Laut Handelsdaten vom Montag erwarb das Unternehmen insgesamt 437.345 Aktien des angeschlagenen KI-Cloudunternehmens CoreWeave. Ark Invest setzt auf Erholung bei CoreWeave Die Käufe erfolgten über zwei aktiv ETFs von Ark Invest. Der Großteil der Transaktion entfiel auf den ARK Innovation ETF (ARKK), der 396.178 CoreWeave-Aktien erwarb. Nach dem Zukauf beläuft sich der Marktwert der CoreWeave-Position im Fonds …