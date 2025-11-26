California's electricity mix is shifting as utility-scale solar generation nearly doubles its 2020 output and battery storage increasingly displaces natural gas during evening peaks, according to new data from the US Energy Information Administration (EIA).From pv magazine USA California's electricity generation landscape is undergoing a notable shift, with solar generation rapidly increasing while natural gas output steadily declines. Although natural gas generation still provides more electricity than any other single source in the state, the generation mix dynamics are changing rapidly. According ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine