Ein Frieden in der Ukraine ist in den letzten Tagen in den Bereich des Möglichen gerückt. Einige Aktien haben schon massiv darauf reagiert, doch diese Titel sind die wahren Friedensgewinner. In den vergangenen Tagen sind die Kurse vieler Aktien aus Branchen wie Chemie oder Bau massiv gestiegen, während Rüstungsaktien deutlich eingebrochen sind. Grund: Donald Trump will den Krieg in der Ukraine beenden. Doch während Anleger aktuell gespannt den Kursverlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE