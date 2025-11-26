EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Firmenübernahme

EPH Group AG: EPH Group AG / Preis je Aktie für den Erwerb von drei Projekten über Sachkapitalerhöhung festgelegt



26.11.2025 / 09:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EPH Group AG / Preis je Aktie für den Erwerb von drei Projekten über Sachkapitalerhöhung festgelegt Die EPH Group AG ("EPH") hat am 09.07.2025 und am 19.08.2025 Details über den geplanten Erwerb von drei weiteren Hotelprojekten im Wege einer Sachkapitalerhöhung veröffentlicht. Infolge des am 18.11.2025 bekannt gegebenen Börsenlistings ihrer Aktien an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse (Börse Stuttgart) hat sich die EPH nun mit den Verkäufern der drei Projekte darauf verständigt, dass der Einbringung ihrer Kaufpreisforderungen durch die Verkäufer in die EPH im Wege einer Sachkapitalerhöhung ein Preis je neuer EPH-Aktie von EUR 92,50 zugrunde gelegt wird. Die Anzahl der neuen EPH-Aktien, die an die Verkäufer übertragen wird, entspricht dem Betrag ihrer einzubringenden Forderungen geteilt durch den vereinbarten Ausgabepreis je Aktie von EUR 92,50. Die genaue Höhe der einzubringenden Forderungen hängt unter anderem vom Zeitpunkt des Closings der Transaktion ab, wird aber voraussichtlich über EUR 3 Millionen betragen. Mit der Einbringung der Forderungen gegen Ausgabe neuer Aktien erhöht sich das Eigenkapital der EPH entsprechend dem Wert der eingebrachten Forderungen. Die Kaufverträge für den Erwerb der drei Projekte stehen noch unter weiteren aufschiebenden Bedingungen. Insbesondere ist der Abschluss der Transaktionen abhängig von der erfolgreichen (Um-)Finanzierung der derzeit bestehenden Bankverbindlichkeiten durch die bisherigen Banken oder geeignete alternative Finanzierungsinstrumente. Die EPH rechnet damit, dass ein Abschluss der Transaktionen im ersten Quartal 2026 erfolgen kann. Rechtlicher Hinweis / Disclaimer: Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der EPH Group AG erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben. DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.



Ende der Insiderinformation



26.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News